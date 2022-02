Flamengo x Atlético-MG na Supercopa do Brasil 2022: tudo sobre jogo final

A Supercopa do Brasil 2022 será decidida entre Atlético-MG e Flamengo. O confronto está marcado para acontecer no dia 20 de fevereiro (20/02), na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, a partir das 16 horas no horário de Brasília (15h no horário local do jogo).

O Flamengo é o atual campeão da Supercopa e o Atlético-MG, campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2021, busca encerrar o status do Rubro-negro na competição. Em 2020 e em 2021, o Flamengo venceu o Athletico-PR e o Palmeiras nas decisões em Brasília.

Sobre o assunto Daniel Alves é suspenso por dois jogos após expulsão contra o Atlético de Madrid

Flamengo chega a acordo com Manchester United para contratar Andreas Pereira em definitivo

Por que Flamengo vai jogar Supercopa do Brasil 2022 contra Atlético-MG?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Supercopa do Brasil 2022: como é definida a final?

A decisão da Supercopa costuma ser definida entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil da temporada anterior. No entanto, como o Atlético-MG conquistou as duas competições em 2021, o critério para decidir o Flamengo como o segundo adversário da partida foi definido pelo regulamento da Supercopa que prevê o direito do vice-campeão do Brasileirão de disputar a decisão nessa situação.



Supercopa do Brasil 2022: como funciona o jogo final?



A competição é disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, será definida nos pênaltis. Assim como na edição do ano passado, a Supercopa 2022 irá contar com o Árbitro de Vídeo (VAR).

Supercopa do Brasil 2022: qual dia e horário?

20 de fevereiro (20/02), a partir das 16 horas no horário de Brasília (15h no horário local do jogo).

Supercopa do Brasil 2022 ao vivo: onde assistir Atlético-MG x Flamengo?

A decisão será transmitida ao vivo no canal aberto pela Rede Globo e no SporTV, para assinantes.

Supercopa do Brasil 2022: onde será?

Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, após desistência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de sediar a competição no Mané Garrincha, em Brasília, devido à alta de casos do novo coronavírus (covid-19).



Tags