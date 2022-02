Corinthians x Mirassol ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Paulista 2022 entre Corinthians será disputado hoje, 10, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Corinthians e Mirassol se enfrentam hoje, quinta, 10 de fevereiro (10/02), pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No grupo D, o Corinthians ocupa a 2ª colocação com cinco pontos somados em quatro jogos. O Peixe somou uma vitória, dois empates e uma derrota até o momento na competição, com três gols feitos e três tomados.

Já o Mirassol é líder do Grupo B, com sete pontos somados em quatro jogos. Foram duas vitórias, um empate e uma derrota até o momento, com quatro gols a favor e dois tomados.

Corinthians x Mirassol ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max: para clientes do serviço de streaming

Estádio TNT: para clientes do serviço de streaming



Campeonato Paulista 2022 - Corinthians x Mirassol

Escalação provável

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Du Queiroz), Giuliano, Paulinho e Renato Augusto; Róger Guedes e Willian (Jô). Técnico: Fernando Lázaro.

Mirassol

Darley; Ferreira, Thalisson, Rayan e Pará (Claudinho); Oyama (Du Fernandes), Neto Moura e Rafael Silva (Luiz Fernando); Fabrício Daniel (Fabinho), Zeca e Negueba (Rafael Oller). Técnico: Eduardo Baptista.

Quando será Corinthians x Mirassol

Hoje, quinta, 10 de fevereiro (10/02), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Mirassol

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

