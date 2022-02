Audax Rio x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Audax Rio e Flamengo será disputado hoje, 10, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Audax Rio e Flamengo se enfrentam hoje, quinta, 10 de fevereiro (10/02), pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redona, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Cariocão Play, OneFootball PPV e Eleven Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após ser derrotado pelo Fluminense na última rodada, o Flamengo vai em busca de se reencontrar com a vitória, em jogo contra o Audax Rio fora de casa. Na quarta posição da tabela, o Rubro-Negro soma duas vitórias, um empate e uma derrota no Cariocão.

O time do técnico Paulo Sousa não terá a disposição pelo menos quatro jogadores. Machucados, Rodrigo Caio e Bruno Henrique estão no departamento médico, enquanto David Luiz será poupado por desgaste. Já Vitinho foi expulso na última rodada e cumpre suspensão.

Audax Rio x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play: para clientes do serviço de streaming

OneFootball PPV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Eleven Sports: para clientes que assinaram ao site de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Audax Rio x Flamengo

Escalação provável

Audax Rio

Max; Lucas Mota, Lucas Rocha, Thomás e João Vitor; Romarinho, Fernando Medeiros e Danilo; Misael, Anderson Lessa e Carlinhos. Técnico: Alex Alves.

Flamengo

Hugo Souza (Diego Alves); Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Isla (Matheuzinho) Willian Arão, Andreas Pereira e Arrascaeta; Marinho, Everton Ribeiro e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

Quando será Audax Rio x Flamengo

Hoje, quinta, 10 de fevereiro (10/02), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Audax Rio x Flamengo

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro (RJ)

