Final Mundial de Clubes 2022: Palmeiras x Chelsea; data e assistir ao vivo

Palmeiras e Chelsea fazem a final do Mundial de Clubes 2022. Confira onde assistir ao vivo à transmissão, a data do jogo, o horário da partida e últimas notícias

Após vitória do Chelsea hoje, 9, diante do Al Hilal, o Mundial de Clubes 2022 conheceu os finalistas da competição. O Palmeiras e o time inglês fazem a esperada grande final para saber qual será o melhor clube do mundo. A data do confronto está marcada para o dia 12 de fevereiro, às 13h30min (horário de Brasília) e o local do duelo será no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi.

Assim como o jogo desta quarta teve transmissão ao vivo no canal aberta pela Band, no canal fechado Bandsports e no site da Band, as outras partidas da competição também terão e você pode assistir ao vivo nessas opções.

Mundial de Clubes 2022: como Chelsea e Palmeiras chegaram à final

O Chelsea chegou à final após vencer Al Hilal a semifinal, por 1 a 0, com gol de Lukaku aos 31 minutos do primeiro tempo. Resultado classificou o time inglês para disputar o título contra o Palmeiras.

Já o Palmeiras chegou à finalíssima após ganhar do Al Ahly, pela semifinal. Dudu e Raphael Veiga marcaram e o placar final foi 2 a 0 para o Verdão.

O Mundial de Clubes 2021 acontece nos Emirados Árabes Unidos após a desistência do Japão de sediar o evento devido à pandemia de Covid-19. O Palmeiras é o representante da América do Sul na competição e já inicia nas semifinais, assim como o Chelsea, representante da Europa.

Confira abaixo a programação, onde assistir aos jogos ao vivo e outros detalhes da participação do Palmeiras e das demais equipes que integram o Mundial de Clubes 2021.

Final do Mundial de Clubes 2022: data e horário

12 de fevereiro, às 10h (horário de Brasília): - Al Hilal x Al Ahly - Local: Al Nahyan Stadium



12 de fevereiro, às 13h30 (horário de Brasília): Final Palmeiras x Chelsea - Local: Mohammed bin Zayed

Final do Mundial de Clubes 2022: onde assistir ao vivo?



O Grupo Bandeirantes irá transmitir o Mundial de Clubes de forma exclusiva. Os jogos poderão ser assistidos nos canais Band, Bandsports, Rádio Bandeirantes, Rádio BandNews FM, além dos canais digitais do grupo.

Mundial de Clubes 2022: quais clubes participam?

Chelsea - Inglaterra (Europa)



Palmeiras - Brasil (América do Sul)



Monterrey - México (América Central e do Norte)



Al-Ahly - Egito (África)



Al-Hilal - Arábia Saudita (Ásia)



Auckland City - Nova Zelândia (Oceania)



Al-Jazira - Emirados Árabes Unidos (Campeão do país sede)

