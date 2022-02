Abel Ferreira diz que Palmeiras foi ao Mundial com propósito de vencer

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, afirmou após a classificação para a final do Mundial de Clubes da Fifa que sua equipe chega com um propósito muito claro, o de ganhar. O português viu sua equipe derrotar o Al Ahly (Egito), nesta terça-feira (8) no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi (Emirados Árabes), pelas semifinais da competição.

Agora, o Verdão aguarda o vencedor de Al Hilal (Arábia Saudita) e Chelsea (Inglaterra), que jogam nesta quarta-feira (9), para saber quem será o seu adversário na grande decisão, programada para sábado (12).