Al Jazira x AS Pirae ao vivo: onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Jogo entre Al Jazira e AS Pirae acontece hoje, 3, pela primeira partida do Mundial de Clubes; veja onde assistir ao vivo, horário e últimas notícias

Al Jazira e AS Pirae se enfrentam hoje, quinta, 3 de fevereiro (03/02), em partida válida pela primeira rodada do Mundial de Clubes. O jogo está marcado para começar às 13 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Mohamed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A partida será transmitida ao vivo no canal fechado Bandsports e no app Bandplay

Al Jazira x AS Pirae ao vivo: onde assistir à transmissão

Bandsports - canal por assinatura

Bandplay - aplicativo

Quando será Al Jazira x AS Pirae

Hoje, 3 de fevereiro (03/02), a partir das 13 horas e 30 minutos

Onde será Al Jazira x AS Pirae

Estádio Olembe, em Yaoundé, na República dos Camaraões

Mundial de Clubes: quais clubes estão participando?



Chelsea - Inglaterra (Europa)



Palmeiras - Brasil (América do Sul)



Monterrey - México (América Central e do Norte)



Al-Ahly - Egito (África)



Al-Hilal - Arábia Saudita (Ásia)



Auckland City - Nova Zelândia (Oceania)



Al-Jazira - Emirados Árabes Unidos (Campeão do país sede)

