Sede do Mundial de Clubes, Abu Dhabi registra explosões após jogo do Palmeiras

Duas explosões foram ouvidas na cidade de Abu Dhabi, sede do Mundial de Clubes da FIFA, após o jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly pela semifinal do torneio, que aconteceu na tarde desta terça-feira, 8. O local dos estrondos ficam a 20 quilômetros do hotel onde a equipe brasileira se encontra hospedada. Nas redes sociais, o clube tranquilizou os torcedores e afirmou que está tudo bem com a delegação.

Embora a suspeita de míssel, ainda não há confirmações oficiais sobre o ocorrido e nem sobre a causa do incidente. O local das explosões foi em um hotel próximo da praia de Corniche, uma área popular da cidade. Segundo relatos nas redes sociais, a polícia fechou a região e alguns jornalistas afirmam estarem com dificuldades de obterem mais informações sobre o caso.

As explosões causaram apreensão no Brasil, uma vez que há um número significativo de turistas brasileiros em Abu Dhabi nesta semana em razão da disputa do Palmeiras no campeonato mundial.

