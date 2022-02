Sport x Sousa-PB ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Nordeste 2022 entre Sport e Sousa-PB será disputado hoje, 8, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Sport e Sousa-PB se enfrentam hoje, terça, 08 de fevereiro (08/02), pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife, em Pernambuco, às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

No grupo A, o Sport ocupa a 4ª colocação com três pontos somados em dois jogos. Foram três gols feito e três tomados pelo time pernambucano até aqui.

Já o Sousa-PB, no grupo B, também possui três pontos em dois jogos disputados, mas ocupa a 6ª colocação. Até o momento, o time marcou um gol e foi vazado cinco vezes.

Sport x Sousa-PB ao vivo: onde assistir à transmissão

Nordeste FC: exclusivo para assinantes do serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Sport x Sousa-PB

Escalação provável

Sport

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Ítalo e Everton Felipe; Luciano Juba, Jaderson e Flávio. Técnico: Gustavo Florentín.

Sousa-PB

Ricardo; Iranilson, Weder, Adriano, Marcelo Duarte e Danilo Itaporanga; Doda, Romeu e Esquerdinha; Rodrigo Poty e Jó Boy. Técnico: Tardelly Abrantes.

Arbitragem



Árbitro: Diego da Silva Castro (PI)

Assistentes: Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI) e Alisson Lima Damasceno (PI)

Quando será Sport x Sousa-PB

Hoje, terça, 8 de fevereiro (08/02), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Sport x Sousa-PB

Ilha do Retiro, no Recife, em Pernambuco

