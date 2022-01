Jogo São Paulo e Guarani ao vivo com imagens: assista grátis e online

Hoje, dia 27, São Paulo e Guarani duelam pelo Campeonato Paulista 2022. Você pode assistir ao vivo à transmissão do jogo grátis e online, com imagens, nesse link

São Paulo e Guarani jogam hoje, 27, logo mais à noite, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista 2022. O jogo ocorrerá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 21h30min (horário de Brasília). Você pode assistir ao vivo à transmissão do jogo grátis e online, com imagens, clicando no player logo abaixo.



Você pode assistir também direto pelo YouTube do Paulistão. Para ver em um celular, é necessário ter instalado o aplicativo do YouTube.

O confronto terá transmissão ao vivo ainda no serviço de pay-per-view Premiere.

O São Paulo chega ao Estadual com novidades no elenco. O clube contratou para a temporada o lateral-direito Rafinha e os meias Nikão e Patrick. O time terá o desfalque do volante Luan e do atacante Luciano, ambos no DM, e do zagueiro Arboleda, convocado para a data Fifa.

Já o Guarani tem como desfalques os volantes Silas e Rodrigo Andrade. Enquanto o primeiro está no departamento médico, o segundo não foi regularizado.

Paulistão: transmissão online via YouTube, a partir de 20 horas.

Campeonato Paulista 2022 - Guarani x São Paulo

Escalação provável

Guarani

Gabriel Mesquita, Diogo Mateus, Ernando, Ronaldo Alves e Mateus Ludke; Bruno Silva, Vitinho e Giovanni Augusto; Lucas Venuto, Julio César e Lucão do Break.

São Paulo

Volpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Patrick (Alisson); Nikão, Rigoni e Calleri.

Arbitragem

Árbitro : Luiz Flavio de Oliveira

: Luiz Flavio de Oliveira Assistentes : Neuza Ines Back e Anderson Jose de Moraes Coelho

: Neuza Ines Back e Anderson Jose de Moraes Coelho VAR: Vinicius Furlan

Quando será Guarani x São Paulo

Hoje, quinta, 27 de janeiro (27/01), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Guarani x São Paulo

Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo

