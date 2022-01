Fluminense x Bangu ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Bangu se enfrentam hoje, quinta, 27 de janeiro (27/01), pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, às 20h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de pay-perview OneFootball e Carioca, e no site de transmissão Eleven Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Fluminense contratou oito reforços para a temporada, que serão comandados pelo técnico Abel Braga. A equipe das Laranjeiras realizou dois amistosos de pré-temporada. Diante do Porto Real, o time somou uma vitória de 3 a 0, enquanto diante do Maggense, o triunfo foi por 7 a 0.

Com a contratação de Felipe Melo, o Fluminense deve iniciar 2022 jogando com três zagueiros, pois é como o time vem treinando nas últimas semanas.

Fluminense x Bangu ao vivo: onde assistir à transmissão

Eleven Sports: transmissão online via site

OneFootball: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Carioca Play: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Carioca 2022 - Fluminense x Bangu

Escalação provável

Fluminense

Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier (Calegari), André, Yago Felipe, Nathan e Cris Silva; Willian Bigode e Fred.

Bangu

Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito e Mirandinha; Renatinho, Roberto Baggio (Adson), Denilson e Lucas Duarte (Luquinha); Luis Araújo e Santarém (Daniel Dias).

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Diogo Carvalho Silva e Fabiana Nóbrega Pitta

Quando será Fluminense x Bangu

Hoje, quinta, 27 de janeiro (27/01), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Bangu

Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro



