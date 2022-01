Chile x Argentina ao vivo: onde assistir às Eliminatórias da América

Partida entre Chile e Argentina acontece hoje, dia 27, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022; veja onde assistir ao vivo, horário, provável escalação de cada seleção e últimas notícias

Chile e Argentina se enfrentam hoje, quinta, dia 27 de janeiro (27/1), em partida válida pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 21 horas e 15 minutos (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Calama, em Calama, no Chile.

A seleção argentina já está classificada para a Copa do Mundo no Qatar. Do outro lado, a seleção chilena ainda busca se classificar.



A partida será transmitida ao vivo no SporTV, para assinantes.

TV - SporTV

Chile x Argentina ao vivo: provável escalação

Chile:

Bravo; Isla, Medel, Maripan, Mena; Baeza, Aranguiz, Pulgar; Vargas, Brereton Diaz, Sanchez.

Argentina:

E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Acuna; Lo Celso, Parades, De Paul; Alvarez, L. Martinez, Di Maria.

Quando será Chile x Argentina

Hoje, 27 de janeiro (27/1), a partir das 21 horas e 15 minutos

Onde será Chile x Argentina

Estádio Municipal de Calama, em Calama, no Chile

