Equador x Brasil ao vivo: onde assistir à seleção nas Eliminatórias

Jogo entre Equador e Brasil acontece hoje, dia 27, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022; veja onde assistir ao vivo, horário, provável escalação de cada seleção e últimas notícias

Equador e Brasil se enfrentam hoje, quinta, dia 27 de janeiro (27/01), em partida válida pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 18 horas (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito, no Equador.

A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo no Qatar. Do outro lado, a seleção equatoriana ainda busca se classificar.

A partida será transmitida ao vivo na TV Globo, em rede aberta, e no SporTV, para assinantes.

Equador x Brasil ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - Globo e SporTV

Equador x Brasil ao vivo: provável escalação

Equador:

Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié e Pervis Estupiñan; Gruezo, Jhegson Mendez e Franco; Ayrton Preciado, Prata e Enner Valencia. Técnico: Gustavo Alfaro.

Brasil:

Ederson (Alisson); Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Coutinho; Vinicius Júnior, Raphinha e Matheus Cunha. Técnico: Tite

Quando será Equador x Brasil

Hoje, 27 de janeiro (27/1), a partir das 18 horas

Onde será Equador x Brasil

Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito, no Equador

