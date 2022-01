Após deixar o Fortaleza, Osvaldo recebe propostas das Séries A e B e da Ásia

Depois do fim da temporada de 2021, o Fortaleza decidiu não renovar contrato com o atacante. Osvaldo defendeu o Leão nas últimas três temporadas, somando 129 partidas com 14 gols marcados e 16 assistências

O atacante Osvaldo, ex-Fortaleza, definirá em qual clube jogará em 2022 até o fim deste mês de janeiro. Após deixar o Tricolor do Pici, o atleta de 34 anos analisa propostas de três equipes da Série A e três da Segundona, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador tem ainda ofertas do futebol asiático.

Depois do fim da temporada de 2021, o Fortaleza decidiu não renovar contrato com o atacante. Osvaldo defendeu o Leão nas últimas três temporadas, somando 129 partidas com 14 gols marcados e 16 assistências.

Em 2021, ele participou de 29 jogos, marcou um gol e deu duas assistências. Com a reformulação do elenco para a temporada 2022, o atleta passou a não fazer mais parte dos planos do Tricolor do Pici.

Atacante de velocidade, Osvaldo busca um novo clube em que possa ter sequência como titular. Na mensagem de despedida do Fortaleza, o jogador agradeceu a oportunidade no clube.

"Saio de cabeça erguida e orgulhoso de ter participado de toda reconstrução do clube, tendo dedicado grande parte de minha história como atleta de futebol a essa instituição onde iniciei profissionalmente. Fica a minha gratidão eterna ao clube. Sigo em frente certo de que ainda terei muitas alegrias onde quer que eu esteja em 2022. Um abraço especial a todos os torcedores. Vocês sempre estarão no meu coração", afirmou.

