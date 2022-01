Osvaldo se despede do Fortaleza após não ter contrato renovado: "Saio de cabeça erguida"

Atacante participou de 27 jogos em 2021 e marcou um gol e deu duas assistências com a camisa do Tricolor do Pici

O atacante Osvaldo não irá permanecer no Pici para defender o Fortaleza na temporada 2022. Por meio de sua conta na rede social instagram, o jogador anunciou que não irá continuar no clube. "Nação tricolor, infelizmente e de uma maneira que eu não esperava, estou aqui para anunciar que não irei continuar no Fortaleza", escreveu.

Na mensagem postada, o atacante se descreveu orgulhoso de sua trajetória no time e também expressou gratidão pela história que possui com o clube. "Saio de cabeça erguida e orgulhoso de ter participado de toda reconstrução do clube, tendo dedicado grande parte de minha história como atleta de futebol a essa instituição onde iniciei profissionalmente. Fica a minha gratidão eterna ao clube. Sigo em frente certo de que ainda terei muitas alegrias onde quer que eu esteja em 2022. Um abraço especial a todos os torcedores. Vocês sempre estarão no meu coração", finalizou.

Osvaldo, que iniciou a carreira profissional em 2007, no Leão, já passou por diversos times do Brasil e do exterior. Desde 2018, com uma breve passagem pelo Buriram, da Tailândia, o atacante defende as cores do Fortaleza. Em 2021, ele participou de 27 jogos, marcou um gol e deu duas assistências. Com a reformulação do elenco para a temporada 2022, entretanto, o atleta passou a não fazer mais parte dos planos do Tricolor do Pici.

