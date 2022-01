Flamengo em 2022: os jogos do time já confirmados no ano; veja tabela

O primeiro desafio para o time principal do Flamengo em 2022 é o Campeonato Carioca; veja os jogos do Rubro-Negro que já estão confirmados neste ano. Tabela inclui também a Supercopa do Brasil contra o Atlético-MG, em fevereiro

Confira abaixo os dias dos jogos que já estão marcados para o time principal do Flamengo em 2022, no Campeonato Carioca e na Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG. As partidas da Libertadores 2022, Brasileirão 2022 e Copa do Brasil 2022 ainda não têm data definida. Assim que divulgadas, serão atualizadas e você pode conferir nesse mesmo link.

Sobre o assunto Em apresentação ao Flamengo, Paulo Sousa diz que quer fazer história

Com um caso de Covid-19, time principal do Flamengo se reapresenta para a temporada 2022

Flamengo acerta a compra definitiva do volante Thiago Maia

Flamengo em 2022: tabela dos jogos em janeiro



25/01 - Flamengo x Portuguesa-RJ (Campeonato Carioca) - horário a definir

28/01 - Volta Redonda x Flamengo (Campeonato Carioca) - horário a definir

Flamengo em 2022: tabela dos jogos em fevereiro

01/02 - Flamengo x Boavista (Campeonato Carioca) - horário a definir

04/02 - Flamengo x Fluminense (Campeonato Carioca) - horário a definir

08/02 - Audax Rio x Flamengo (Campeonato Carioca) - horário a definir

11/02 - Flamengo x Nova Iguaçu (Campeonato Carioca) - horário a definir

15/02 - Madureira x Flamengo x (Campeonato Carioca) - horário a definir

18/02 - Botafogo x Flamengo (Campeonato Carioca) - horário a definir

19/02 - Atlético-MG x Flamengo (Supercopa Do Brasil) - horário a definir

24/02 - Flamengo x Resende (Campeonato Carioca) - horário a definir

Flamengo em 2022: tabela dos jogos em março de 2022

11/03 - Flamengo x Vasco da Gama (Campeonato Carioca) - horário a definir

18/03 - Bangu x Flamengo (Campeonato Carioca) - horário a definir

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags