Flamengo acerta a compra definitiva do volante Thiago Maia

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a contratação em definitivo do volante Thiago Maia por R$ 25,5 milhões. O jogador de 24 anos estava emprestado pelo Lille ao time rubro-negro desde 2020 e assinou contrato até dezembro de 2026.

O camisa 8 conquistou Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca pelo Flamengo. Ao todo, foram 60 jogos e dois gols anotados, além de uma contusão seríssima que o tirou de boa parte dos jogos da última temporada.

Sobre o assunto Novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa desembarca no Rio de Janeiro

Com um caso de Covid-19, time principal do Flamengo se reapresenta para a temporada 2022

Por conta da lesão, o jogador não conseguiu dar continuidade em campo e variou muito entre o banco de reservas e a titularidade. Thiago Maia estava no Lille desde 2017 e foi contratado após ganhar destaque no Santos e participar da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016.

