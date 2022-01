Em apresentação ao Flamengo, Paulo Sousa diz que quer fazer história

Depois de assinar contrato com o Flamengo no fim do ano passado, o técnico Paulo Sousa enfim foi apresentado como novo comandante do Rubro-Negro carioca nesta segunda-feira (10). Em entrevista coletiva no Centro de Treinamento (CT) do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sousa, o treinador firmou um compromisso de dois anos com a agremiação, e destacou a grandeza do clube como principal motivação para deixar o comando da seleção da Polônia.

"[A razão] foi a possibilidade de ganhar títulos e continuar a escrever outras páginas que fiquem bem marcadas. Quero estar presente na história do Flamengo. É uma oportunidade que não poderia deixar de ter", ressaltou Sousa, de 51 anos.

O treinador ficou menos de um ano à frente da equipe polonesa, ante de deixá-la às vésperas da disputa da repescagem para a definição das últimas vagas europeias para a Copa do Mundo do Catar (a Polônia disputa um lugar com Rússia, Suécia e República Tcheca no fim de março).