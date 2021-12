Agüero anuncia aposentadoria devido problema cardíaco

O atacante argentino Sergio 'Kun' Agüero, do Barcelona, anunciou nesta quarta-feira (15) sua aposentadoria do futebol profissional por um problema cardíaco. Em entrevista coletiva, o atleta explicou que seguiu recomendação médica.

"Esta entrevista coletiva é para informar que decidi parar de jogar futebol profissional. É um momento muito difícil, também estou muito feliz pela decisão que tomei, em primeiro lugar está a minha saúde", disse o argentino.

Ao lado dos jogadores do Barcelona, do presidente do clube, Joan Laporta, e do técnico do Manchester City, Pep Guardiola, entre outros, Agüero agradeceu aos clubes que defendeu na carreira, Atlético de Madrid, Manchester City e Barcelona, assim como a seleção da Argentina.

O pesadelo para o atacante começou em 30 de outubro, quando aos 40 minutos do primeiro tempo da partida pelo campeonato espanhol contra o Alavés no Camp Nou (1-1) ele caiu no gramado, tonto e com as mãos no peito. Atendido no gramado, ele conseguiu sair de campo caminhando e foi examinado em um hospital, onde o problema cardíaco foi detectado e um afastamento de três meses foi anunciado.

Pouco depois começaram as primeiras especulações sobre uma aposentadoria do argentino. O jogador disse que tomou a decisão há dez dias e fez todo o possível para retornar aos gramados, mas a prioridade é a sua saúde.

"Estou muito orgulhoso da minha carreira e muito feliz, sempre sonhei em jogar futebol desde os cinco anos, quando toquei em uma bola", acrescentou o jogador.

