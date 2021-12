Com exceção do futebol cearense, Nordeste viveu ano de fracasso esportivo

Futebol nordestino somou seis rebaixamentos somando as Séries A, B e C, e não garantiram nenhum acesso para as duas principais divisões; Ceará e Fortaleza serão os únicos clubes da região na elite brasileira

Finalizada mais uma temporada no Brasil, o futebol cearense teve um ano excelente, colocando dois clubes em competições internacionais. Mas o que aconteceu no Ceará foi exceção em comparação com o restante do Nordeste, que amargou seis rebaixamentos, somando Séries A, B e C, e nenhum acesso para as duas principais divisões.

Na Série A, o Sport já havia sido rebaixado com antecedência, e ontem, foi a vez do Bahia confirmar o descenso, com a derrota para o Fortaleza por 2 a 1 e as vitórias de Juventude e Grêmio. Os dois nordestinos só ficaram à frente da Chapecoense, que teve a pior campanha da história do Brasileirão.

Sobre o assunto Veja quais times se classificaram para Libertadores e Sul-Americana e quais foram rebaixados à Série B

Grêmio e Bahia encerram Brasileiro no Z4 e jogarão a Série B 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela Série B, Confiança e Vitória foram rebaixados e nenhum acesso foi confirmado. CSA e CRB até estavam na briga até a última rodada, mas não conseguiram subir à Série A. Náutico e Sampaio Correa também permanecem na segunda divisão nacional.

Para completar, nenhum nordestino ascendeu da Série C para a B. O Botafogo/PB foi o único que conseguiu avançar a fase final, mas ficou pelo caminho. Jacuipense e Santa Cruz foram rebaixados para a a quarta divisão. ABC e Campinense foram os únicos que conseguiram se sobressair e garantir um acesso à Série C, junto ao Atlético-CE.

Com isso, Ceará e Fortaleza serão os únicos nordestinos na elite do futebol nacional, e ainda terão a chance de disputar competições internacionais, com o Tricolor na Libertadores, e o Ceará na Sul-Americana.

Tags