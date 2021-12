Grêmio e Bahia encerram Brasileiro no Z4 e estão na Série B

Grêmio e Bahia estão rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois tricolores se juntam a Chapecoense e Sport, que já haviam chegado na última rodada sem chances de evitar a queda. O Juventude e o Cuiabá, que ainda corriam risco de descenso, conseguiram resultados positivos e se mantiveram na elite. As definições ocorreram com os resultados dos jogos da 38ª rodada disputados na noite desta quinta-feira (9).

Juventude permanece na elite

O Juventude venceu por 1 a 0 o Corinthians no estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, e se manteve na Série A, encerrando a competição na 16ª posição com 46 pontos. O Timão criou muito pouco, mas teve um gol do centroavante Jô anulado pelo juiz aos 44 minutos da etapa inicial. O Timão acabou em 5º com 57 pontos e vai entrar na Libertadores da próxima temporada direto na fase de grupos. O gol foi marcado em cobrança de pênalti pelo meia Chico aos 37 minutos da etapa final após o lance ser analisado no vídeo pelo árbitro Rodolpho Toski Marques.

54/2º | Juventude 1x0 Corinthians



O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! #JUVxSCCP pic.twitter.com/YaUb2BZKet December 10, 2021

Grêmio vence Atlético, mas é rebaixado

Jogando em Porto Alegre, o Grêmio venceu o campeão Atlético-MG por 4 a 3. Mas, apesar do triunfo, os resultados paralelos não evitaram a queda do Tricolor Gaúcho à Série B com 43 pontos na 17ª posição. Os três primeiros gols do time do Rio Grande do Sul saíram antes dos 20 minutos de partida. Aos cinco, Douglas Costa achou um bom passe para o lateral Rafinha pela direita, que cruzou na medida para o centroavante Diego Souza balançar as redes de cabeça. Aos nove, após boa jogada de Douglas Costa e Diego Souza, o cruzamento chegou ao colombiano Campaz, que ampliou. Aos 19, Diego Souza fez o terceiro do time gaúcho em bela cobrança de falta.