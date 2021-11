Palmeiras x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 27 de novembro (27/11), pela final da Copa Libertadores de 2021. A partida será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, em jogo único.

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, na Fox Sports e na Conmebol TV, canais televisivos pagos, e também no STAR+, via streaming. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Palmeiras chega na final do torneio com oito vitórias, três empates e uma derrota somadas nos 12 jogos disputados. Na primeira fase, o Verdão se classificou na 1ª colocação do Grupo A com cinco vitória e uma derrotas. Nas fases seguintes, a equipe comandada por Abel Ferreira superou Universidad Católica, São Paulo e Atlético-MG. O time paulista chega na final tendo como artilheiro o atacante Rony, com seis gols marcados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Flamengo chega na final invicto na competição. Foram somadas nove vitórias e três empates até a decisão. Na primeira fase, o Rubro-Negro se classificou na 1ª colocação do Grupo G com três vitórias e três empates. Nas fases seguintes, a equipe hoje comandada por Renato Gaúcho superou Defensa y Justicia, Olimpia e Barcelona de Guayaquil. O time carioca chega na final tendo como artilheiro o atacante Gabigol, com 10 gols marcados.

Palmeiras x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Fox Sports: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

STAR+: para clientes que tiverem assinatura do serviço de streaming

Copa Libertadores 2021 - Palmeiras x Flamengo

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Danilo (Gustavo Scarpa), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Arbitragem



Árbitro: Nestor Pitana-ARG

Assistentes: Juan Belatti-ARG e Gabriel Chade-ARG

VAR: Julio Basuñan-CHI

Quando será Palmeiras x Flamengo

Hoje, sábado, 27 de novembro (27/11), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Flamengo

Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

Tags