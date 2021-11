Torcida do Flamengo ocupa ruas de Montevidéu; mídia uruguaia repercute

A quantidade de torcedores do Flamengo nas ruas da capital uruguaia chamou a atenção da imprensa local

A paixão da torcida do Flamengo pelo clube continua no noticiário nas vésperas da grande final da Libertadores de 2021, contra o Palmeiras. Na semana passada foi o "AeroFla" promovido no Rio para a despedida da delegação que embarcou para Porto Alegre. Agora é a "invasão" de rubro-negros que acontece em Montevidéu, local da decisão.

A quantidade de torcedores do Flamengo pelas ruas da capital uruguaia chama a atenção da imprensa local. O movimento que se vê pelas ruas e pontos turísticos da cidade se assemelha ao que era registrado antes da pandemia.

As autoridades do país vizinho liberaram a capacidade máxima do estádio Centenário para a partida deste sábado e são esperados cerca de 60 mil torcedores.

Por enquanto, os flamenguistas lideram a busca por ingressos. Segundo o site "Futbol.com.uy" apurou com os organizadores, a tribuna reservada aos rubro-negros já está praticamente esgotada, enquanto ainda restam muitos ingressos no lado do Verdão.

O fluxo de torcedores chegando à cidade continuará intenso até sábado. As duas equipes se enfrentam em jogo único pelo título às 17 horas.

