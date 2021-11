Fortaleza e Ceará somam 14 jogadores pendurados antes de Clássico-Rei pela Série A

Tricolor do Pici tem seis jogadores com dois cartões amarelos, enquanto o Alvinegro de Porangabussu tem oito atletas sob risco de suspensão. Clubes se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 20 horas, na Arena Castelão

Em momentos distintos na Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Ceará se enfrentam na noite desta quarta-feira, 17, às 20 horas, na Arena Castelão. Válido pela 33ª rodada da competição, este será o primeiro Clássico-Rei entre as equipes com presença das duas torcidas desde o início da pandemia de Covid-19.

Sexto colocado na tabela de classificação do Brasileiro, com 49 pontos, o Leão não vence há quatro jogos e precisa voltar a somar pontos para seguir vivo na luta por uma vaga na Libertadores. O Vovô ocupa a décima posição, com 42 pontos, e vem de resultados positivos. O time comandado por Tiago Nunes venceu três das últimas quatro partidas e tenta garantir a permanência na Série A, de olho em uma vaga na Copa Sul-Americana.

Se o confronto deste noite é importante para os objetivos dos dois times no Brasileirão, Tricolor do Pici e Alvinegro de Porangabussu não podem esquecer da sequência de jogos na competição. Juntos, Fortaleza e Ceará somam 14 atletas pendurados com dois cartões amarelos e podem acumular desfalques na próxima rodada.

Pelo lado tricolor, os volantes Matheus Jussa e Ronald, o meio-campista Matheus Vargas e os atacantes Romarinho, Igor Torres e Wellington Paulista somam duas advertências e podem ser desfalques do técnico Juan Pablo Vojvoda na partida diante do Palmeiras-SP, marcada para o próximo sábado, 20, às 19 horas, novamente na Arena Castelão.

No lado alvinegro, os goleiros João Ricardo e Richard, os volantes Fabinho, William Oliveira e Pedro Naressi e os atacantes Mendoza, Erick e Cléber já receberam dois cartões amarelos e estão sob risco de cumprir suspensão no jogo do Ceará diante do Atlético-GO, também no sábado, 20, mas às 21 horas, no estádio Antônio Alciolly, em Goiania, (GO).

