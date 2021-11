Clássico-Rei já é o quarto maior público do futebol cearense em 2021, mas estimativa é de recorde

Expectativa da diretoria do Fortaleza é de, pelo menos, 25 mil pessoas no Castelão para acompanhar o duelo contra o Ceará. Recorde atual não chega a 22 mil pessoas presentes

O Clássico-Rei desta quarta-feira já está entre os maiores públicos do futebol cearense na temporada e tem chances de bater o recorde do ano. Desde o início de outubro, quando o público retornou aos estádios no Ceará, a maior marca do Castelão foi de 21.735 presentes.

Esse número foi registrado na partida entre Ceará e Cuiabá, realizada na 30ª rodada da Série A. O duelo entre Vovô e Dourado, inclusive, foi o que primeiro deu lucro desde a volta das torcidas no futebol cearense (R$ 141.223,82).

O segundo maior público também é de um jogo do Ceará. Contra o Sport, na 32ª rodada da Série A, 20.362 torcedores estiveram na arquibancada do Castelão. A partida entre Fortaleza e São Paulo, na 31ª rodada, vem logo atrás, na terceira colocação, com 16.261 presentes.

Para o encontro entre Leão e Vovô nesta quarta, já estão confirmadas 16.117 pessoas, levando em conta torcedores das duas equipes. A parcial foi divulgada no início da tarde, portanto é possível que o número já esteja bem maior. O certo é que o Clássico-Rei já é o 4º maior público do ano no futebol cearense, mas tem potencial para ir além.

A estimativa da diretoria do Fortaleza, expressa no plano de ação da partida, é de 25 mil torcedores para acompanhar o clássico. A carga total de ingressos disponibilizada, porém, é de 49.700 bilhetes.

A venda de bilhetes e o check-in para sócios do Fortaleza deve ficar aberta até a tarde desta quarta. Não haverá comercialização de entradas no Castelão horas antes da partida, marcada para iniciar às 20h.

Maiores públicos do futebol cearense em 2021:

Ceará x Cuiabá (30ª rodada) - 21.735

Ceará x Sport (32ª rodada) - 20.362

Fortaleza x São Paulo (31ª rodada) - 16.261

(Fortaleza x Ceará - 33ª rodada: 16.177)



Fortaleza x Atlético-MG (semifinal - Copa do Brasil) - 9.518

Ceará x Fluminense (29ª rodada) - 8.095

