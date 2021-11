"Ceará Mil Grau" conta como surgiu paródia "Tô Sobralizado" em homenagem a Fernando Sobral

O criador do "Ceará Mil Grau" é o convidado do "FutCast Entrevista" desta semana. O episódio está disponível nas principais plataformas de podcast

João Victor, 25 anos, graduado em Administração, é a mente criativa por trás da página "Ceará Mil Grau", sucesso no Instagram entre torcedores do clube do Porangabuçu com 194 mil seguidores. Dedicado a conteúdos de humor sobre o Alvinegro, o perfil coleciona postagens que viralizaram na rede social, entre elas a paródia "Tô Sobralizado" em homenagem ao jogador Fernando Sobral.

O criador do "Ceará Mil Grau" é o convidado do "FutCast Entrevista" desta semana. O episódio está disponível nas principais plataformas de podcast. João Victor contou sobre como surgiu o hit na torcida alvinegra "Tô Sobralizado", que tem quase 60 mil visualizações no Instagram. O próprio volante do Vovô aprovou a paródia e compartilhou vídeo ouvindo a música.

A ideia surgiu quando Fernando Sobral começou a despontar na reta final da Copa do Nordeste 2020, após Guto Ferreira o escalar para atuar aberto pela direita. Fã do jogador, João Victor decidiu fazer a paródia junto com o amigo Lukas Vozes, que faz imitações, inclusive a do presidente do Ceará, Robinson de Castro, bastante compartilhada na página.

"Eu disse: 'cara, vamos começar a fazer paródia, você tem a voz boa para cantar'. Tô Sobralizado é uma paródia da música do Poze do Rodo. Já tinha um torcedor do Vasco ou Flamengo que tinha feito sobre o time dele. Fui escrevendo a letra e mandei para ele (Lukas). Ele gostou e me mandou o áudio cantando. Encaixei com o áudio da música e postei", conta João Victor.

A postagem ocorreu no fim da tarde. Ele voltou a conferir como tinha sido o engajamento do vídeo na manhã seguinte e se espantou com a repercussão. "Era gente me marcando dentro do carro escutando, curtindo no final de semana. O time ganhava e o pessoal colocava a música. E o momento que estourou foi quando o Fernando Sobral postou no Instagram escutando a música dizendo que tinha gostado muito."

Além da história da paródia Tô Sobralizado, João Victor contou a trajetória da página "Ceará Mil Grau", a divisão entre o trabalho na web e no setor financeiro, a amizade com Arthur Cabral, a resenha com João Marcos, ex-volante do Alvinegro, entre outros assuntos.





