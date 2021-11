Torcedor do Ceará cai de arquibancada do Castelão antes do jogo contra Cuiabá

Um torcedor do Ceará caiu da arquibancada inferior da Arena Castelão antes do início do jogo do Alvinegro contra o Cuiabá, neste domingo, 7, pela Série A. Conforme a assessoria de imprensa do Ceará, o torcedor caiu ao tentar passar de um setor para outro.

Ele foi prontamente socorrido e passa bem. O torcedor foi encaminhado a uma unidade de saúde para acompanhamento. Ele foi identificado como Júlio César Sousa da Silva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags