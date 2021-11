Torcedor do Santos, Bruninho é convidado para camarote após ser hostilizado

A criança de 9 anos foi hostilizada por alguns torcedores no clássico do último domingo diante do Palmeiras. Bruninho pediu e conseguiu a camisa de Jailson, goleiro do rival, e um santista iniciou a confusão no setor do Portão 22

O Santos convidou Bruno do Nascimento, o Bruninho, para ver de um dos camarotes o jogo contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Serie A, o Brasileirão.

A criança de 9 anos foi hostilizada por alguns torcedores no clássico do último domingo diante do Palmeiras. Bruninho pediu e conseguiu a camisa de Jailson, goleiro do rival, e um santista iniciou a confusão no setor do Portão 22 ao reclamar da atitude do menino e do seu pai. A maioria ficou a favor do garoto, mas a polícia precisou intervir para acalmar os ânimos.

Um garoto santista ganhou uma camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras. Até aí da hora, gesto bacana do rival.



Porém, outros torcedores do Santos partiram pra cima do pai da criança e formou a confusão.



Bando de imbecis.



pic.twitter.com/1JUoCOuSW0
November 9, 2021

O vídeo repercutiu nas redes sociais e Bruninho publicou um pedido de desculpas (veja abaixo).

Em nota, o Santos lamentou o caso e lembrou que Bruno foi aprovado em teste das franquias Meninos da Vila.

"O Santos FC já entrou em contato com Moises, o pai do Bruno do Nascimento, para minimizar o impacto dos transtornos causados por poucos torcedores exaltados no final do jogo com o Palmeiras. Para manter sua paixão pelo Peixe, Bruninho foi convidado para assistir ao jogo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira na Vila Belmiro, desta vez no camarote. O Clube não compactua com qualquer tipo de violência e se solidariza com a criança, que é um dos mais novos Meninos da Vila, conhecido pelo elenco, por sempre estar apoiando o time no portão do CT Rei Pelé".

Bruninho, uma criança santista, pede desculpa para quem se ofendeu por ele ter pedido (e ganhado) a camisa do Jailson, do Palmeiras.



Sim, uma criança pede desculpa para adultos ofendidos. pic.twitter.com/ERx6q0Ekw8 — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) November 9, 2021

