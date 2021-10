Atlético-MG x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Ceará duelam hoje, sábado, 9 de outubro (9/10), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Atlético-MG e Ceará duelam hoje, sábado, 9 de outubro (9/10), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 13ª colocação na tabela com 29 pontos conquistados em 22 partidas. São seis vitórias, 11 empates e cinco derrotas. Já o Galo é líder do certame com 50 pontos somados em 23 jogos. São 15 vitórias, cinco empates e três derrotas na competição.



Atlético-MG x Ceará: onde assistir à transmissão ao vivo

O jogo entre Atlético-MG e Ceará será transmitido pela Globo, na TV aberta, e no serviço de canal pago, Premiere. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Atlético-MG x Ceará: horário e local do jogo



A partida entre Atlético-MG e Ceará irá ocorrer às 16h30min (horário de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Escalação provável:

Ceará

João Ricardo (Richard); Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Erick, Vina e Kelvyn (Lima); Cléber.

Atlético-MG

Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Nathan Silva e Dodô; Allan, Jair (Savarino), Zaracho e Nacho; Keno e Hulk.

Atlético-MG x Ceará: arbitragem do jogo

A partida será comandada pelo árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. Ele terá Bruno Raphael Pires e Cristhian Passos Sorence como assistentes. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

