Em busca da 1ª vitória como visitante, Ceará tenta surpreender o Atlético-MG no Mineirão

O Ceará volta a campo neste sábado, 9, contra o líder da Série A, o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Alvinegro tentará surpreender o Galo fora de casa para conquistar a primeira vitória como visitante no Brasileirão.

O Vovô é o único time da competição sem nenhum triunfo fora de seus domínios. A campanha até aqui como visitante é de seis empates e quatro derrotas, com cinco gols marcados e 13 sofridos. A equipe do Porangabuçu tem o pior ataque e aproveitamento (20%) nesta condição, na Série A.



Em evolução com o técnico Tiago Nunes, o Ceará busca mudar o retrospecto ruim longe do Castelão. Nas últimas três partidas como visitante, uma delas sob o comando do novo treinador - na estreia dele - o Vovô somou três derrotas: Corinthians, América-MG e Grêmio.



A missão é difícil e o confronto não favorece. Líder do Brasileirão, o Atlético-MG é o melhor mandante da competição com 83,3% de aproveitamento. A campanha dentro de casa é de oito vitórias, um empate e uma derrota. O único revés do Galo nesta condição foi para o Fortaleza, na primeira rodada.

Por outro lado, o Alvinegro do Porangabuçu guarda boas recordações do último confronto diante dos mineiros. No primeiro turno, o Vovô bateu o Galo no Castelão por 2 a 1, na sexta rodada. Lima e Gabriel Lacerda marcaram os gols da vitória.

