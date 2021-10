Sport x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:05 | Out. 09, 2021

Jogo da Série A do Brasileirão entre Sport e Corinthians será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Sport e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 9 de outubro (9/10), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PB), às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e no SporTV e Premiere, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Sport é o penúltimo colocado da tabela de classificação, com 23 pontos conquistados. O rubro-negro pernambucano está em recuperação no Brasileirão e venceu os dois últimos jogos na competição. O Leão acumula cinco vitórias, oito empates e 11 derrotas no campeonato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Corinthians vive o seu melhor momento no Brasileirão. Invicto há dez jogos na competição, o Timão ocupa a 5ª colocação na tabela, com 37 pontos somados em 24 jogos, totalizando nove vitórias, dez empates e cinco derrotas no certame.



Sport x Corinthians: onde assistir à transmissão ao vivo

Globo: na TV aberta, para parte da rede

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021

Sport x Corinthians

Prováveis escalações:

Sport

Maílson; Jordan, Ignácio, Busanello e Matheus Ribeiro; Moises Ribeiro, Allan Santos, Denner; Mike, Anselmo Ramon e Bruno Silva. Técnico: Dino Camargo.

Corinthians

Cássio; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; José Welison, Marcão Silva e Gustavo Oliveira; Tréllez, Paulinho Moccelin e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.



Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior

VAR: Daniel Nobre Bins

Quando será Sport x Corinthians

Hoje, sábado, 9 de outubro (9/10), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Chapecoense x Atlético-MG

Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PB)

Tags