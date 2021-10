Pacheco reconhece Galo como adversário difícil, mas destaca potencial do Ceará e fala em pontuar

Em coletiva, na véspera do jogo contra o Atlético-MG, lateral-esquerdo do Vovô pregou que o time tem condições de roubar pontos do líder da Série A em pleno Mineirão

Enfrentar o Atlético-MG em pleno Mineirão na atual Série A do Brasileiro, em que o Galo é líder disparado, é certamente uma missão complicada e o Ceará vai ter que encará-la neste sábado, a partir das 16h30min.

Em casa, o time comandado por Cuca só tropeçou duas vezes em dez partidas (empatou com a Chapecoense e perdeu para o Fortaleza), mas o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, do Vovô, ressalta que o alvinegro cearense tem condições de arrancar pontos do Galo em pleno Mineirão.

“Se a gente quer buscar coisas grandes na competição, se a gente quer buscar evoluir na tabela, temos que pontuar, temos que estar prontos, saber jogar o jogo, estudar bem a equipe adversária. A gente sabe do nosso potencial também. É mais um jogo difícil, mas a gente tem grandes condições de trazer um bom resultado", acredita.

O camisa 6 do Vovô se apóia na evolução que o time vem apresentando em campo, a exemplo do que aconteceu no duelo anterior, contra o Internacional, mesmo a vitória não acontecendo. "É nítido que teve uma evolução muito grande em todos os setores, tanto defensivo como ofensivo, tanto que a gente criou. Falamos que foi uma partida muito boa de todos em campo, também os que entraram, faltou apenas o detalhe, que foi o gol. Não falamos que saímos 100% satisfeitos porque faltou a vitória, mas a gente sabe que está no caminho certo, buscando trabalhar sempre, buscando evolução com humildade e com os pés no chão”, prega.

Isso não significa, porém, que o Ceará não deve buscar uma vitória dentro do Mineirão, para Pacheco. Pelo contrário, o lateral-esquerdo cobra do próprio elenco um jogo de igual para igual. "Acho que a gente não tem que se diminuir para ninguém. A gente tem que respeitar e também buscar ser respeitado”, disse.

O Vovô saiu para dois jogos fora de casa, sendo o segundo contra o São Paulo, na próxima quinta-feira, 14, mas Bruno Pacheco prega foco total no jogo contra o Galo e revelou que Tiago Nunes vem pedindo empenho máximo dos jogadores. “O que ele cobra é da gente é personalidade para jogar. (Melhor) Errar tentando (do) que se omitir", contou.



