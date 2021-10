Ceará finaliza preparação em BH para enfrentar o Atlético-MG; veja prováveis escalações

O Alvinegro do Porangabuçu visita o Galo no Mineirão, neste sábado, 9, às 16h30min. Marlon é desfalque no Vovô. Mendoza é novidade entre relacionados

O elenco do Ceará realizou na manhã desta sexta-feira, 8, na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, o último treino antes da partida contra o Atlético-MG pela 25ª rodada da Série A. O Alvinegro do Porangabuçu visita o Galo no Mineirão, neste sábado, 9, às 16h30min.

O técnico Tiago Nunes não poderá contar com o meio-campista Marlon para o confronto contra os mineiros. Ele foi titular no empate sem gols contra o Internacional. Na partida, o jogador levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Três atletas brigam pela vaga aberta na volância: Fabinho, Geovane e Pedro Naressi.

+ Em busca da 1ª vitória como visitante, Ceará tenta surpreender o Atlético-MG no Mineirão

Já o goleiro Richard, desfalque contra o Colorado por desgaste muscular, é dúvida para o jogo. Apesar do mistério sobre a condição física atual, o arqueiro viajou e está com a delegação alvinegra em Belo Horizonte.

No treino desta sexta no CT do Cruzeiro, Tiago Nunes aproveitou para fazer os últimos ajustes de posicionamento da equipe e testar novas formações. Além do substituto de Marlon, a expectativa é de que o treinador faça pelo menos uma mudança no setor ofensivo do Ceará. Titular contra o Inter, Airton pode dar lugar a Erick, que entrou bem no segundo tempo e melhorou o desempenho do ataque. O meia Lima também briga por uma vaga entre os titulares.

Novidade na lista de relacionados é a presença do colombiano Steven Mendoza. O atacante não disputa uma partida oficial há quase um mês após sofrer lesão no joelho direito. A última vez que entrou em campo foi na derrota por 2 a 0 para o Grêmio, na estreia de Tiago Nunes no comando do Vovô.

O provável time titular do Ceará para enfrentar o Galo: João Ricardo (Richard); Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Erick, Vina e Kelvyn (Lima); Cléber.

No Galo, o técnico Cuca tem desfalques importantes. O lateral-esquerdo Arana, zagueiro Junior Alonso e volante Alan Franco estão na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo por suas respectivas seleções: brasileira, paraguai e equatoriana. Já o lateral-direito Mariano e o atacante Vargas estão lesionados.

O provável time titular do Atlético-MG contra o Ceará: Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Nathan Silva e Dodô; Allan, Jair (Savarino), Zaracho e Nacho; Keno e Hulk.

