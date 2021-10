Grêmio x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Cuiabá se enfrentam hoje, quarta-feira, 06 de outubro (6/10), pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere e no SporTV, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Grêmio ocupa a 18ª colocação na tabela com 22 pontos somados em 21 partidas. São seis vitórias, quatro empates e onze derrotas, sendo três triunfos, quatro reveses e quatro igualdades como mandante.

Já o Cuiabá ocupa a 11ª colocação com 29 pontos somados em 23 partidas. São seis vitórias, onze empates e seis derrotas na competição, sendo três triunfos, um revés e sete igualdades como visitante.

Grêmio x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão



Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Grêmio x Cuiabá

Escalação provável

Grêmio

Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos e Lucas Silva (Mateus Sarará); Douglas Costa, Alisson (Campaz) e Ferreira; Diego Souza.

Cuiabá

Walter; João Lucas, Marllon, Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Jonathan Cafu e Jenison.

Arbitragem



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Quando será Grêmio x Cuiabá

Hoje, quarta-feira, 6 de outubro (6/10), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Cuiabá

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

