Fluminense x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:05 | Out. 06, 2021

Fluminense e Fortaleza duelam hoje, quarta-feira, 6 de outubro (6/10), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Fluminense e Fortaleza duelam hoje, quarta-feira, 6 de outubro (6/10), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Tricolor do Pici acumula dez vitórias, seis empates e sete derrotas na competição, ocupando a 4ª colocação na tabela. Já o Tricolor das Laranjeiras está na 8ª posição com 32 pontos somados em 22 jogos.

Fluminense x Fortaleza: onde assistir à transmissão ao vivo



O jogo entre Fluminense e Fortaleza será transmitido pela TV aberta, na Globo, e serviço de canal pago, Premiere. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Horário e local do jogo:



A partida entre Fluminense e Fortaleza irá ocorrer às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Escalação provável:

Fluminense-RJ

4-3-3: Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier), Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Nonato, André e Yago; Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista. Técnico: Marcão

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima e Lucas Crispim; Robson (Romarinho) e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Arbitragem do jogo:



A partida será comandada pelo árbitro Paulo Roberto Alves Junior. Ele terá Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn como assistentes. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

