Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta-feira, 06 de outubro (6/10), pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal do Athletico Paranaense, no Youtube (áudio). Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Atlético Goianiense ocupa a 10ª colocação na tabela com 30 pontos conquistados em 22 jogos. São sete vitórias, nove empates e seis derrotas na competição, sendo dois triunfos, dois reveses e sete igualdades como mandante.

Já o Athletico Paranaense é o 9ª colocado na tabela com 30 pontos somados em 22 partidas disputadas. São nove vitórias, três empates e dez derrotas, sendo três triunfos e oito reveses como visitante. .

Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Athetico Paranaense: via Youtube

Brasileirão Série A 2021 - Atlético-GO x Athletico-PR

Escalação provável

Atlético-GO

Fernando Miguel; Arnaldo, Éder, Wanderson e Natanael; William Maranhão, Matheus Barbosa e João Paulo; Ronald, André Luis e Zé Roberto.

Athletico-PR

Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Pedro Rocha; Marcinho, Richard, Erick e Abner; Terans, Nikão e Bissoli.

Arbitragem



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Quando será Atlético-GO x Athletico-PR

Hoje, quarta-feira, 6 de outubro (6/10), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-GO x Athletico-PR

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás

