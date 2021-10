Chapecoense x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:05 | Out. 06, 2021

Jogo da Série A do Brasileirão entre Chapecoense e Atlético-MG será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Chapecoense e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta-feira, 6 de outubro (6/10), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

A Chapecoense é lanterna da competição, com apenas 11 pontos conquistados. A equipe catarinense acumula uma vitória, oito empates e 14 derrotas no campeonato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Atlético-MG é líder isolado do Brasileirão, com 49 pontos somados em 22 jogos, totalizando 15 vitórias, quatro empates e três derrotas no certame.

Chapecoense x Atlético-MG: onde assistir à transmissão ao vivo

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021

Chapecoense x Atlético-MG

Provável escalação:

Chapecoense

Keiller; Jordan, Ignácio, Busanello e Matheus Ribeiro; Moises Ribeiro, Allan Santos, Denner; Mike, Anselmo Ramon e Bruno Silva. Técnico: Dino Camargo.

Atlético-MG

Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Dodô; Jair, Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Hulk e Keno. Técnico: Cuca.

Arbitragem

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Hugo Savio Xavier Correa

VAR: Elmo Alves Resende Cunha

Quando será Chapecoense x Atlético-MG

Hoje, quarta-feira, 6 de outubro (6/10), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Chapecoense x Atlético-MG

Arena Condá, em Chapecó (SC)

Tags