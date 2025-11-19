Copa do Mundo de 2026: saiba tudo dos classificados e sorteio

Seleção de Curaçao vai participar pela primeira vez da Copa do Mundo / Crédito: Reprodução / Instagram @thebluewaveffk

Com o fim das eliminatórias da Europa e das Américas do Norte, Central e Caribe, 42 seleções estão definidas para a próxima Copa do Mundo. A competição que acontece entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, contará ao todo com 48 equipes em disputa.

A Fifa ainda não divulgou a lista oficial dos componentes de cada pote, mas já é possível projetar como será a composição. No sorteio terão quatro potes com 12 seleções em cada. A certeza é que no primeiro estão Estados Unidos, México e Canadá, por serem os países-sede, juntamente com as nove seleções melhor posicionadas no ranking da Fifa. Desse pote saem as equipes que serão cabeça de chave dos grupos da Copa. As seleções dos potes 2, 3 e 4 também seguem a ordem de colocação no ranking, mas um detalhe pode mudar. A princípio, as equipes classificadas nas repescagens mundial e europeia vão direto para o pote 4, como foi feito nas Copas anteriores.

No entanto, a Fifa ainda não confirmou essa questão e há a possibilidade de os países das repescagens serem acomodados também conforme o ranking, o que mudaria a composição dos outros potes. Se essa mudança ocorrer, por exemplo, a Itália, que tenta vaga por meio da repescagem europeia, ocuparia uma bolinha do primeiro pote já que é a 9ª do ranking da Fifa. Mas isso é apenas uma possibilidade ainda analisada pela Fifa. Veja a seguir a provável formação dos potes para o sorteio da Copa sem essa mudança: