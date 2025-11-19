Copa do Mundo de 2026: saiba tudo dos classificados e sorteio

Copa do Mundo de 2026: veja as 42 seleções já classificadasAs últimas seis vagas serão decididas em repescagens. O sorteio dos grupos será em dezembro, com potes definidos pelo ranking da FIFA
Com o fim das eliminatórias da Europa e das Américas do Norte, Central e Caribe, 42 seleções estão definidas para a próxima Copa do Mundo.
A competição que acontece entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, contará ao todo com 48 equipes em disputa.
As seis vagas restantes serão definidas nas repescagens europeia e internacional que ocorrem em março do próximo ano.
Veja a seguir os classificados em cada continente:
- África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia
- América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai
- América Central e do Norte: Curaçao, Haiti, Panamá, além de México, Estados Unidos e Canadá que sediarão o torneio
- Ásia: Arábia Saudita, Austrália Apesar de ser um país da Oceania, a Austrália disputa as eliminatórias da Ásia , Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Qatar e Uzbequistão
- Europa: Alemanha, Croácia, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal, Bélgica, Espanha Escócia, Suíça e Áustria
- Oceania: Nova Zelândia
Como ficarão os grupos da Copa do Mundo?
O sorteio para definir os 12 grupos da primeira fase da Copa de 2026 acontece no dia 5 de dezembro, às 14 horas (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington (EUA).
A Fifa ainda não divulgou a lista oficial dos componentes de cada pote, mas já é possível projetar como será a composição.
No sorteio terão quatro potes com 12 seleções em cada. A certeza é que no primeiro estão Estados Unidos, México e Canadá, por serem os países-sede, juntamente com as nove seleções melhor posicionadas no ranking da Fifa. Desse pote saem as equipes que serão cabeça de chave dos grupos da Copa.
As seleções dos potes 2, 3 e 4 também seguem a ordem de colocação no ranking, mas um detalhe pode mudar. A princípio, as equipes classificadas nas repescagens mundial e europeia vão direto para o pote 4, como foi feito nas Copas anteriores.
No entanto, a Fifa ainda não confirmou essa questão e há a possibilidade de os países das repescagens serem acomodados também conforme o ranking, o que mudaria a composição dos outros potes.
Se essa mudança ocorrer, por exemplo, a Itália, que tenta vaga por meio da repescagem europeia, ocuparia uma bolinha do primeiro pote já que é a 9ª do ranking da Fifa. Mas isso é apenas uma possibilidade ainda analisada pela Fifa.
Veja a seguir a provável formação dos potes para o sorteio da Copa sem essa mudança:
Pote 1: Estados Unidos, México, Canadá, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Brasil, Holanda, Bélgica, Alemanha;
Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália;
Pote 3: Panamá, Noruega, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Costa do Marfim, Tunísia, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul;
Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Uefa 1, Repescagem Uefa 2, Repescagem Uefa 3, Repescagem Uefa 4, Repescagem mundial 1, Repescagem mundial 2.