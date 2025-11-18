Após tropeço da Seleção, Marquinhos faz balanço do ano e fala sobre pênalti

Zagueiro afirma que mudança do cobrador (de Estêvão para Lucas Paquetá) se deu por opção de Carlo Ancelotti / Crédito: Jogada 10

O capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos, falou após o tropeço em 1 a 1 com a Tunísia, nesta terça-feira (18/11). Ele admitiu enxergar evolução no Brasil, celebrou o enfrentamento contra novas escolas e analisou o jogo contra os africanos. Além disso, explicou por que Estêvão não cobrou o segundo pênalti, que poderia ter dado a vitória ao time verde e amarelo. Para o zagueiro, o ano da Seleção começou com dificuldade, mas se encerra em momento de crescida. Apesar do empate, ele acredita que a Canarinho vive uma “estabilidade”.

Sim, eu acho que a gente teve um começo muito difícil mesmo, de transição pós-Copa. Eu acho que com as últimas mudanças, o time vem ganhando uma estabilidade maior. É claro que a gente tem muito a melhorar ainda, a gente sabe disso. Mas no futebol a gente não tem essa fórmula do sucesso. Aconteceu o mesmo comigo no clube (PSG), a gente começou mal uma temporada, e no final acabamos sendo campeões. Então a gente sabe que depende muito da gente, do nosso empenho, do nosso crescimento, no momento certo, na hora certa. E eu acho que isso vem acontecendo, a gente vem mostrando esse crescimento, essa evolução", analisou ao SporTV após o apito final. Capitão elogia testes pré-Copa Ele também falou sobre as diferentes escolas enfrentadas na Data Fifa. Para Marquinhos, tais partidas representam excelentes testes para uma Copa do Mundo, competição que ele já disputou duas vezes (2018 e 2022). "São um dos melhores testes antes de uma Copa do Mundo. O futebol mundial vem crescendo muito hoje, por isso que existem esses testes com todas as escolas e as filosofias do mundo inteiro. Isso nos faz crescer, é muito bom para a gente isso, para também testar os nossos jogadores, testar a nossa disciplina, testar as nossas condições de jogo, entendimento. Porque é tudo que a gente vai enfrentar numa Copa do Mundo. Eu já vivi duas Copas do Mundo e sei muito bem, que a gente tem que enfrentar todas as escolas possíveis e lá a gente tem que ter muita personalidade e muita força como um grupo. Isso é o que a gente está buscando cada vez mais crescer", enfatizou.

Tropeço da Seleção na Tunísia e pênalti no fim Marquinhos também deu maiores detalhes sobre o jogo contra os tunisianos. Para o capitão, faltaram algumas valências à Seleção, como finalizações e chances criadas. No entanto, é possível se tirar lições do empate em Lille. “Hoje é um jogo muito pegado, um jogo muito físico. Conseguimos criar chances, poderíamos ter criado mais também, finalizar melhor a gol. Pecamos bastante nisso, no último momento ali. Infelizmente, tomamos um gol no começo que acaba dificultando o jogo para a gente. Mas são circunstâncias dentro de um jogo que vão nos fazer crescer e espero que a gente tenha tirado como lições muitas coisas boas nesses dois jogos”, disse. Por fim, o zagueiro do PSG explicou a alteração na cobrança de pênalti. Estêvão, autor do gol brasileiro em uma penalidade na etapa inicial, estava em campo quando Vitor Roque sofreu o segundo pênalti. Para Marquinhos, Ancelotti quis testar Lucas Paquetá, que desperdiçou a cobrança.