Brasil vacila em pênalti e empata com a Tunísia no último teste do ano

Seleção empatou no primeiro tempo com a Tunísia e teve a oportunidade de ficar na frente no marcador, mas Paquetá errou cobrança de pênalti

O gol do grupo tunisiano foi marcado por Mastouri, enquanto Estevão, de pênalti, igualou para o time verde e amarelo no primeiro tempo. No segundo tempo, Paquetá teve a oportunidade de colocar a seleção canarinho na frente do marcador, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti.

A fase final de testes em 2025 em busca da melhor seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 acabou com um frustrante empate no estádio Decathlon, em Lille, na França. Em segundo amistoso na Europa, após vencer Senegal por 2 a 0 em Londres, o Brasil ficou no 1 a 1 com a Tunísia nesta terça-feira, 18.

Com o resultado, o elenco hoje comandado por Carlo Ancelotti termina o ano de 2025 com dez partidas disputadas, tendo somado cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com 17 gols marcados e 10 sofridos.

Brasil x Tunísia: como foi o jogo

Em busca finalmente da formação que deverá levar como titular para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti utilizou os dois últimos amistosos do ano para lapidar suas escolhas e testes. Com isso, contra a Tunísia, Wesley ganhou a vaga na lateral, enquanto Militão voltou a formar dupla com Marquinhos. Entre as novidades, houve ainda Caio Henrique e Bento nas vagas de Alex Sandro e Ederson, respectivamente.

Apesar das boas expectativas, no entanto, o Brasil pouco criou diante do time tunisiano. No primeiro tempo, até os dois minutos, os números que mais transcreviam isso era o de finalizações ao alvo: somente duas. O número de chutes ao gol eram iguais, inclusive, aos da Tunísia, que soube ser mais assertiva primeiro e abrir o placar aos 22 minutos com um gol do camisa 9, Mastouri.

