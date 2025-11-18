Estêvão conclui 2025 como artilheiro na Era Ancelotti; Marquinhos vê evolução da Seleção

Jovem atacante confirma boa fase com cinco gols em cinco jogos, enquanto zagueiro ressalta boa sequência da Canarinho rumo ao Mundial de 2026. / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira encerrou o ano de 2025 com empate diante da Tunísia, mas quem roubou a cena novamente foi Estêvão. O jovem atacante marcou de pênalti o gol que garantiu o 1 a 1 e terminou a temporada como artilheiro da equipe sob comando de Carlo Ancelotti, com cinco gols. O desempenho confirma a confiança que o técnico deposita no camisa 20 e reforça sua ascensão no cenário internacional. Foram cinco gols em cinco partidas como titular: contra Chile, Coreia do Sul (duas vezes), Senegal e agora Tunísia. A regularidade transformou Estêvão em peça-chave do esquema de Ancelotti, que tem apostado na juventude para renovar a Seleção.

“Estou feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. Foi um ano especial, com altos e baixos, mas representar o Brasil é motivo de orgulho”, disse Estêvão após a partida na cidade francesa de Lille. Leia mais notícias da Seleção Brasileira Estêvão em alta, e Marquinhos convicto da evolução do trabalho O capitão Marquinhos destacou que, apesar da ausência de vitória, o grupo fecha o ano em evolução. “Nos últimos meses ganhamos estabilidade. Ainda temos muito a melhorar, mas o crescimento está acontecendo no tempo certo”, avaliou.