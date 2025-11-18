Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estêvão conclui 2025 como artilheiro na Era Ancelotti; Marquinhos vê evolução da Seleção

Estêvão conclui 2025 como artilheiro na Era Ancelotti; Marquinhos vê evolução da Seleção

Jovem atacante confirma boa fase com cinco gols em cinco jogos, enquanto zagueiro ressalta boa sequência da Canarinho rumo ao Mundial de 2026.
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Seleção Brasileira encerrou o ano de 2025 com empate diante da Tunísia, mas quem roubou a cena novamente foi Estêvão. O jovem atacante marcou de pênalti o gol que garantiu o 1 a 1 e terminou a temporada como artilheiro da equipe sob comando de Carlo Ancelotti, com cinco gols. O desempenho confirma a confiança que o técnico deposita no camisa 20 e reforça sua ascensão no cenário internacional.

Foram cinco gols em cinco partidas como titular: contra Chile, Coreia do Sul (duas vezes), Senegal e agora Tunísia. A regularidade transformou Estêvão em peça-chave do esquema de Ancelotti, que tem apostado na juventude para renovar a Seleção.

“Estou feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. Foi um ano especial, com altos e baixos, mas representar o Brasil é motivo de orgulho”, disse Estêvão após a partida na cidade francesa de Lille.

Leia mais notícias da Seleção Brasileira

Estêvão em alta, e Marquinhos convicto da evolução do trabalho

O capitão Marquinhos destacou que, apesar da ausência de vitória, o grupo fecha o ano em evolução.

“Nos últimos meses ganhamos estabilidade. Ainda temos muito a melhorar, mas o crescimento está acontecendo no tempo certo”, avaliou.

O zagueiro também ressaltou a importância dos amistosos contra diferentes escolas do futebol mundial, escolhidos por Ancelotti para preparar o elenco rumo à Copa de 2026. “Esses testes nos fazem amadurecer. Já vivi duas Copas e sei que lá enfrentaremos estilos variados. É fundamental estar pronto para todos”, afirmou.

Com Estêvão em alta e o time mostrando sinais de consistência, a Seleção Brasileira encerra 2025 com otimismo apesar do empate frente aos tunisianos. O primeiro semestre do ano que vem será decisivo para escrete Canarinho consolidar o trabalho e chegar à Copa do Mundo com confiança renovada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

 

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar