Cacatua é batizada em homenagem a herói da seleção da Irlanda

Ave do Zoológico de Dublin ganhou o nome de Tony Parrott após os gols decisivos que conduziram a seleção irlandesa ao play-off da Copa de 2026

O Zoológico de Dublin decidiu transformar a onda de entusiasmo nacional em homenagem: batizou uma cacatua-de-crista-amarela com o nome de Troy Parrott, atacante que se tornou o grande personagem da campanha da Irlanda nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na última semana, o jogador marcou duas vezes contra Portugal e, logo depois, anotou três gols na vitória por 3 a 2 sobre a Hungria — sequência que garantiu aos irlandeses a vaga no play-off da competição.

Curiosamente, o sobrenome do jogador do AZ Alkmaar, da Holanda, quase coincide com a palavra inglesa “parrot”, que significa “papagaio” — escrita com apenas um “T”.

A ave, pertencente a uma espécie ameaçada e até então sem nome, passou a se chamar Troy em reconhecimento ao desempenho do atleta. Segundo a tratadora Diana Farrell, o zoológico quis registrar o impacto emocional do gol marcado pelo atacante em Budapeste. “Aquele terceiro gol deixou o país inteiro sem reação”, afirmou ela, destacando que a escolha do nome pretende celebrar um momento raro de união nacional.

Depois dos resultados recentes, muitos torcedores chegaram a sugerir uma estátua para Parrott. O Zoológico de Dublin não ergueu monumento, mas garantiu que o jogador já tem seu espaço ali — e será recebido com entusiasmo caso queira conhecer o “xará” de penas e conversar com os tratadores sobre futebol e conservação animal. Farrell brincou que, embora leve o mesmo nome, a cacatua tem características de “um ponta veloz”, e não de centroavante.

