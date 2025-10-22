Transmissão de Real Madrid x Juventus: assistir ao vivo - grátis

Jogo da Liga dos Campões entre Real Madrid e Juventus acontece hoje, 22 de outubro, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis

Real Madrid e Juventus jogam hoje, quarta-feira, 22 de outubro (22/10), em jogo válido pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.

O jogo é um clássico do futebol europeu e será transmitido ao vivo com imagens na TNT (canal de TV fechado) e na HBO Max (serviço de streaming), além de ter narração sem imagens no YouTube Real Madrid.

