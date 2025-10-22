Transmissão de Real Madrid x Juventus: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Real Madrid x Juventus: assistir ao vivo - grátisJogo da Liga dos Campões entre Real Madrid e Juventus acontece hoje, 22 de outubro, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Real Madrid e Juventus jogam hoje, quarta-feira, 22 de outubro (22/10), em jogo válido pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.
O jogo é um clássico do futebol europeu e será transmitido ao vivo com imagens na TNT (canal de TV fechado) e na HBO Max (serviço de streaming), além de ter narração sem imagens no YouTube Real Madrid.
Leia mais
Confira abaixo ou assista direto do YouTube.
Real Madrid x Juventus ao vivo hoje (22/10): assistir à transmissão
Jogo é disputado no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, e começa às 16 horas (horário de Brasília).
Real Madrid x Juventus: onde assistir à transmissão do jogo
- HBO Max - com imagens
- TNT - com imagens
- YouTube Real Madrid - sem imagens
Retrospecto: os 9 últimos jogos entre os times
- 01/07/2025 – Real Madrid 1 x 0 Juventus
- 03/08/2023 – Juventus 3 x 1 Real Madrid
- 31/07/2022 – Real Madrid 2 x 0 Juventus
- 05/08/2018 – Real Madrid 3 x 1 Juventus
- 12/04/2018 – Real Madrid 1 x 3 Juventus (Champions League)
- 04/04/2018 – Juventus 0 x 3 Real Madrid (Champions League)
- 03/06/2017 – Juventus 1 x 4 Real Madrid (Champions League)
- 13/11/2013 – Juventus 2 x 2 Real Madrid (Champions League)
- 24/10/2013 – Real Madrid 2 x 1 Juventus (Champions League)