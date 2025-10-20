Em entrevista, Klopp não descarta retornar ao Liverpool no futuro: “É possível”

“Eu disse que nunca mais treinaria outro time na Inglaterra, o que significa que, se for o Liverpool, em teoria é possível. Não sei ao certo, mas amo o que faço agora. Não sinto falta de treinar, ainda treino agora, mas de uma forma diferente. Principalmente de ir às coletivas de imprensa três vezes por semana, dar 12 entrevistas por semana”, disse.

No momento, os Reds não vivem uma boa fase na temporada 2025/26, sob o comando de Arne Slot. Tanto que perderam para o Manchester United por 2 a 1, neste domingo (19), e viram a distância para o líder Arsenal aumentar na Premier League.

Vida nova após pendurar a prancheta

Recentemente, Klopp afirmou que não sente falta do tempo em que era treinador. Ele, inclusive, citou que na época em que estava à beira do campo esteve presente em apenas dois casamentos. Por outro lado, agora como diretor, conseguiu ir ao cinema em quatro oportunidades nos últimos dois meses, algo inimaginável nos tempos de técnico.

“Valeu a pena, mas jamais pensei que estaria treinando até o final da minha vida. Considero que não perdi nada em todo esse processo porque, sinceramente, jamais pensei nisso. Nesses 25 anos, só fui a dois casamentos, o meu e um outro há dois meses. Fui ao cinema quatro vezes, e tudo isso nos últimos dois meses. É um prazer fazer isso agora”, frisou, em entrevista ao “The Athletic”.

“Isso é o que penso, mas nunca se sabe. Tenho 58 anos. Se eu eventualmente voltar aos 65, todos poderão dizer: “Você disse que não iria voltar”. Bom, diria que o que disse era o que pensava 100% naquele momento. Mas realmente acredito que não estou perdendo nada por não estar treinando.”, finalizou.