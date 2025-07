Ex-Liverpool, Klopp dizer estar de "coração partido" com morte de Diogo Jota

Ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp declarou estar "de coração partido" ao saber da morte de Diogo Jota , ocorrida nesta quinta-feira, 3.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Klopp indicou Diogo Jota

Klopp foi um dos responsáveis pela contratação de Diogo Jota em 2020, no Liverpool, quando o português chamou a atenção com a camisa do Wolverhampton.

"Deve haver um propósito maior! Mas não consigo entendê-lo! Estou de coração partido ao saber da morte de Diogo e de seu irmão, André".

Diogo Jota faleceu ao lado do irmão André Silva, também jogador, em um acidente de carro na Espanha.