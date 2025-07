Morre Diogo Jota, atacante do Liverpool, após acidente de carro na Espanha

Além do ofensivo português, estava junto o seu irmão, André Silva, de 25 anos, que também faleceu

Após um acidente automobilístico na província de Zamora, na Espanha, durante a madrugada desta terça-feira, 3, morreu o atacante do Liverpool Diogo Jota, de 28 anos. O ofensivo português, que havia casado há 11 dias, estava com seu irmão, André Silva, de 25 anos. Jogador de futebol profissional, André era atacante do Penafiel, clube da segunda divisão portuguesa. A notícia foi confirmada inicialmente pelo jornal Marca, da Espanha.

Nos arredores de Zamora, na rodovia A-52, um pneu do carro em que os atletas trafegavam estorou logo após uma ultrapassagem, fazendo com que o veículo fosse para fora da pista e pegasse fogo. Conforme informações da Guarda Civil da Espanha, Diogo Jota e André Silva foram encontrados já sem vida.