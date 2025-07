Cristiano Ronaldo lamenta morte de Diogo Jota: "Não faz sentido"

Cristiano Ronaldo se pronunciou em suas redes sociais sobre a morte do atacante Diogo Jota, na manhã desta quinta-feira, 3. Abalado com a tragédia, o camisa 7 do Al-Nassr prestou condolências aos familiares e amigos e lamentou a passagem do companheiro de seleção e seu irmão André Silva.

“Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta”, declarou CR7 em seu perfil oficial do X.