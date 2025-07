Al-Hilal paga "bicho" de R$ 2,9 milhões para cada jogador por vaga nas quartas do Mundial

Após eliminarem o Manchester City na prorrogação e avançarem às quartas de final do Mundial de Clubes, os jogadores do Al-Hilal receberam milhões de riais sauditas, de acordo com a imprensa local.

O time comandado por Simone Inzaghi surpreendeu o time do técnico Pep Guardiola já na prorrogação. Após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o Al-Hilal marcou com Koulibaly e Marcos Leonardo, enquanto o City descontou com Phil Foden. Assim, a vitória por 4 a 3 carimbou a vaga dos sauditas nas quartas do torneio.

Agora, o Al-Hilal encara o Fluminense, na próxima sexta-feira, 4. O duelo será realizado às 16 horas (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.