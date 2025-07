Gonzalo García marca, Real Madrid bate Juventus e avança às quartas do Mundial de Clubes

Time de Vini Júnior aguarda o vencedor do duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey, que se enfrentam ainda nesta terça-feira, às 22 horas

/ Crédito: Kevin C. Cox/Getty Images North America/Getty Images via AFP

O Real Madrid está confirmado nas quartas de final do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira, 1°, a equipe espanhola venceu a Juventus, da Itália, por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado aos 9 minutos do segundo tempo, por Gonzalo García.

Com o avanço, o time de Vini Júnior aguarda o vencedor do duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey, que se enfrentam ainda nesta terça-feira, às 22 horas. O duelo pelas quartas irá ocorrer no sábado, 5, às 17 horas, em Nova Jersey.