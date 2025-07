Brasileiros decidem, Al-Hilal vence o City e enfrenta o Fluminense no Mundial

Malcom, atacante do Al-Hilal, comemorando gol sobre o Manchester City / Crédito: Chandan Khanna / AFP

Em atuação heroica e com os brasileiros Marcos Leonardo e Malcom decisivos, o Al-Hilal surpreendeu o Manchester City, venceu o time inglês na prorrogação e conquistou a classificação às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Com o triunfo, a equipe saudita enfrentará o Fluminense na próxima fase, em duelo que acontece na sexta-feira, dia 4 de julho, às 16 horas (de Brasília). A partida foi frenética e cheia de reviravoltas. O City saiu na frente do placar aos nove minutos do primeiro tempo, mas viu a dupla brasileira de atacantes Malcom e Marcos Leonardo virar o jogo na etapa final. Os Blues buscaram o empate com um gol de Haaland e levaram a disputa para a prorrogação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nos 30 minutos extras, o Al-Hilal foi mais competente. Koulibaly fez o 3 a 2 para os sauditas, enquanto Phil Foden empatou novamente para o City, ambos os gols na primeira etapa. No segundo tempo, Marcos Leonardo marcou o quarto para o Al-Zaeem e garantiu a vitória histórica. Manchester City 3 x 4 Al-Hilal: o jogo O primeiro tempo entre Manchester City e Al-Hilal ocorreu dentro do roteiro que se projetava antes de a bola rolar: o time inglês com total domínio da posse de bola e, consequentemente, com controle das ações, enquanto a equipe saudita, recuada e marcando em bloco baixo, apostava suas fichas em transições de velocidade. Mas os comandados de Pep Guardiola não deram qualquer chance ao rival. Nos momentos em que perdia a bola, o City rapidamente pressionava para retomá-la – e isso acontecia no campo defensivo do Al-Hilal, próximo à área. A equipe saudita suportou por nove minutos, recorte no qual Bernardo Silva abriu o placar para os Blues. O gol cedo não tirou o ímpeto do Manchester City. Pelo contrário: o alimentou. A intensidade dos ingleses manteve-se alta, e a partida só não virou goleada antes do intervalo por causa do goleiro Bono, que fez diversas defesas cruciais. Não à toa, o arqueiro marroquino do Al-Hilal foi o principal nome da sua equipe.

Se na etapa inicial foi quase um monólogo futebolístico, no segundo tempo o cenário do jogo mudou completamente. Em seis minutos, o Al-Hilal conseguiu uma virada surpreendente, protagonizada por dois atacantes brasileiros: Marcos Leonardo e Malcom. A alegria saudita durou pouco, já que, aos nove, Haaland empatou para o City. Após o momento frenético, o duelo voltou a se estabilizar, com o time inglês tendo a posse e o Al-Hilal tentando contra-atacar. Diferentemente do primeiro tempo, os Blues não conseguiram gerar tantas chances claras de gol. A melhor aconteceu aos 38 minutos, quando Doku carimbou o travessão após cabeçada. No rebote, Haaland finalizou, mas Lajami tirou a bola em cima da linha. Na prorrogação, o duelo voltou a ficar acirrado. Aos dois minutos da primeira etapa extra, o Al-Hilal voltou a ficar à frente no placar com um gol do zagueiro Koulibaly. O City respondeu aos 12, com Phil Foden, que empatou novamente para o clube inglês.