Quartas de finais do Mundial de Clubes terão reedições de decisões recentes; relembre

Após a vitória desta terça, o Borussia Dortmund se junta à PSG, Bayern, Real Madrid, Palmeiras, Chelsea, Fluminense e Al-Hilal nas quartas de final do torneio

Foram definidas, na noite desta terça-feira, 1º, as oito equipes que seguem vivas no Super Mundial de Clubes da Fifa. Após derrotar o Monterrey-MEX por 2 a 0, o Borussia Dortmund se junta à PSG, Bayern, Real Madrid, Palmeiras, Chelsea, Fluminense e Al-Hilal nas quartas de final do torneio.

Curiosamente, dos quatro duelos dessa fase eliminatória, três serão reedições de finais de torneios recentes.